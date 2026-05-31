Commisso: "Celebreremo la memoria di Rocco con un evento pieno di leggende del passato. Qui, nello stadio dove mio padre giocò"

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha presentato la speciale giornata del 7 giugno come ‘Celebrazione Italo-americana’ nel ricordo di Rocco: per l'occasione, allo stadio ‘Rocco B. Commisso’ della Columbia University, si terrà un incontro benefico con tanti campioni del passato, anche della storia della Fiorentina.

Convocazioni di livello per una giornata speciale

Roberto Baggio, Christian Vieri, ‘Pepito’ Rossi, ma anche Del Piero, Materazzi, Nesta e Pagliuca: un roster ricchissimo per un'occasione speciale, che il presidente della Fiorentina ha presentato così sui propri social. “Sono onorato di prendere parte a questa celebrazione, che si terrà nello stesso stadio dove mio padre giocò, che oggi è intitolato a lui in quella università che ha accolto sia lui, che me. Avrò l'onore di ricordare e commemorare mio padre a questo evento: sarà un giorno speciale che celebra la fede, la cultura, il calcio, l'eredità italo-americana, e l'abilità che ha il calcio di riunire le persone".