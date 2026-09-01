"Paratici dovrebbe cambiare un po' alla volta, senza traumi. Le rivoluzioni nel calcio non riescono subito"

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio del mercato della Fiorentina e dell'operato di Fabio Paratici.

Sul mercato viola

"Hai due sensazioni. Una di impegno della società e dei Commisso, perché hanno speso tanto sul mercato, ma i fatti non corrispondono. Ci sono delle perplessità, a partire dalle parole di Parartici e dalle decisioni sul campo di Grosso. E' stata rifondata la squadra, otto giocatori titolari nuovi. Serve calma ma cosa vuole dire Paratici nel non sognare troppo. Se ha cambiato tanto, vuol dire che delle ambizioni devono esserci rispetto allo scorso anno. I sogni di cui parla Paratici non sono commisurati al mercato o alle idee tattiche dell'allenatore?".

Su Paratici

"Conosco Paratici, per me è uno bravissimo nello scegliere i giocatori e creare una rete di osservatori. Se vuole accettare un consiglio è quello di fare cambiamenti un po' alla volta. Farne di così traumatici...le rivoluzioni nel calcio non riescono subito. Lui ha voglia di far vedere qualcosa, ma serve lavorare sui reparti ma senza rivoluzioni. Si ragioni a piccoli passi. La Fiorentina con tutti questi cambiamenti deve fare poco alla volta. Ora deve esserci una forte pausa di riflessione. C'è un equivoco tattico che riguarda Atta. Dove metterlo? E' fondamentale questo. E' mezzala, è uno di gamba che fa la differenza fra centrocampo e attacco. Gudmundsson non voleva fare l'esterno e così non trovi posto. Questo problemo di Atta è centrale, può essere quello che fa la differenza, ma se non lo utilizzi bene è uno in meno".