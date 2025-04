Il Corriere dello Sport-Stadio: Commisso gioca a scacchi con Kean

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma sul dialogo che verrà tra Commisso e Kean, in prima pagina: “Rocco, convincilo” e in sommario: “Commisso in pressing per il sì di Kean”. A pagina 20 in taglio alto: “Commisso pressing su Kean”, in taglio basso: “Mandragora, una stagione da top player”. A pagina 21: “E Moise entra nella storia: Baggio nel mirino, poi gli altri”, in taglio basso: “Otto squadre in Europa, dipende tutto dalla Viola”.