Si libera spazio per Firenze a Euro2032? Abodi: "Sembra inimmaginabile, ma un Europeo senza Napoli è possibile"

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa della Fiorentina, è tra i candidati per ospitare EURO2032. Saranno cinque gli impianti italiani (in collaborazione con la Turchia) a essere teatri della manifestazione e ce n'è uno, in particolare, che sta avendo una situazione difficile vista la necessità di adattamento.

Firenze avanza per EURO2032? “Senza Napoli? Possibile…”

Queste le parole del ministro Andrea Abodi al convegno ‘Lo sport per tutti, dalla Costituzione al territorio’ sul Maradona di Napoli: “Purtroppo il tempo sta stringendo. Un Europeo senza Napoli sembra inimmaginabile, eppure è possibile. Senza l'area strategica di Bagnoli è difficile immaginare la competizione, ci stiamo lavorando. I grandi progetti ambiziosi come questo meritano una seconda possibilità”.