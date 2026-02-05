FOTO - Quando Paratici faceva il calciatore ed era solo un piccolo talento in erba

Prima di diventare osservatore e poi dirigente calcistico, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è stato anche un discreto calciatore che è arrivato a giocare anche da professionista in Serie C.

Nella Borgonovese i primi passi

Questo è uno dei suoi primi cartellini che risalgono ai tempi della Borgonovese, squadra di Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza, dove Paratici ha militato da giovanissimo, prima di fare il salto proprio nel settore giovanile del Piacenza.

Centrocampista

Discreto centrocampista, Paratici come calciatore ha militato in dodici società diverse, collezionando fra C1 e C2 ben 270 presenze.