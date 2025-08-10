Il capitano del Betis Isco, dopo aver fatto vedere i sorci verdi alla Fiorentina durante la semifinale di Conference League, ha cominciato la nuova stagione nel peggiore dei modi. Un grave infortunio potrebbe tenere fuori dal campo per molto tempo.

Durante la partita contro il Malaga, valevole per il torneo Costa del Sol, Isco ha subito un duro fallo dal giocatore avversario Larrubia. L'ex Real Madrid è stato prontamente sostituito e l'infortunio è sembrato grave fin da subito. Il responso degli esami ha dato un esito a dir poco negativo, soprattutto per un giocatore in là con gli anni come lo spagnolo: frattura del perone sinistro. Difficile fare già ipotesi di un suo possibile rientro, ma certamente sarà questione di molti mesi.