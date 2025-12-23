Un gennaio ricco di interventi di mercato. Difesa, centrocampo, esterni, ecco gli obiettivi
Il direttore sportivo della Fiorentina, Pietro Goretti, in queste settimane si era già portato avanti con il lavoro in vista del mercato di gennaio. Ma è chiaro che l'inserimento, praticamente certo, di una figura come Fabio Paratici all'interno della società possa cambiare le carte in tavola.
L’idea di fondo della prossima sessione di mercato è quella di garantire forze fresche a Paolo Vanoli inserendo nuovi giocatori soprattutto in difesa e a centrocampo.
Coppola
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è da sottovalutare la pista che porta a Diego Coppola del Brighton, contattato in tempi non sospetti.
Obiettivi internazionali
Occhio ai nomi di Axel Disasi e Joshua Kofi Acheampong del Chelsea, il quale però avendo esaurito le caselle dei prestiti dovrà prevederne uno per farne rientrare un altro. Restano d'attualità anche Diogo Leite dell’Union Berlino ed Eric Martel del Colonia.
Gli esterni
Sugli esterni infine piacciono Daniel Maldini (Atalanta) e Jeremie Boga (Nizza). Sarà una sessione, la prossima, molto laboriosa dove si prevedono diverse entrate, ma anche diverse uscite.