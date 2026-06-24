Debutto all'Olimpico di lunedì, in campo per il centenario: date e orari della Fiorentina nelle prime cinque giornate

La Fiorentina preparerà a breve la prossima stagione, con in programma l'inizio del ritiro estivo e le prime amichevoli. Intanto la squadra ha conosciuto il suo destino per le prime cinque giornate: la Lega Serie A ha stilato il calendario con date e orari ufficiali.

All'Olimpico di lunedì, il Franchi prepara il centenario

Il debutto in questo campionato all'Olimpico sarà di lunedì sera contro la Roma alle 20:45. Fiorentina-Frosinone, invece, è la partita del centenario e si giocherà nella data del centenario, il 29 agosto, alle 18:30. Poi di nuovo in casa e di nuovo di sabato, stavolta contro il Torino alle 15:00, per proseguire con la trasferta di Venezia di venerdì alle 20:45. Chiude il programma il big match interno contro il Napoli, il lunch match domenicale.

Date e orari viola dalla 1^ alla 5^ giornata

1^ giornata, Roma-Fiorentina: lunedì 24/08, ore 20:45

2^ giornata, Fiorentina-Frosinone: sabato 29/08, ore 18:30

3^ giornata, Fiorentina-Torino: sabato 05/09, ore 15:00

4^ giornata, Venezia-Fiorentina: venerdì 11/09, ore 20:45

5^ giornata, Fiorentina-Napoli: domenica 20/09, ore 12:30