Nzola, rischio squalifica con la Fiorentina. La sua Federazione pronta alla linea dura

La situazione è di quelle ingarbugliate. Ci riferiamo al caso Nzola-Angola. Il centravanti della Fiorentina è stato convocato dalla propria nazionale per la prossima Coppa d'Africa, ma il giocatore, dallo scorso 17 dicembre ad oggi, non ha ancora comunicato niente alla propria federazione (teoricamente ha tempo fino al 30 dicembre per farlo).

Irritazione e nervosismo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio dal quartier generale di Luanda (la capitale dell'Angola) filtra nervosismo e irritazione e nel caso in cui dovesse l'attaccante viola dovesse rifiutare la chiamata senza un valido motivo, rischierebbe di incorrere in sanzioni disciplinari sia da parte degli organi competenti della Federazione a cui appartiene sia, in seconda istanza, da parte della FIFA.

Nzola a rischio sanzioni

In cosa consistono queste sanzioni? Uno stop, probabilmente definitivo alle convocazioni in Nazionale, ma soprattutto l’apertura di un procedimento disciplinare che potrebbe comportare una squalifica anche nel proprio club d’appartenenza.

Di appigli il giocatore potrebbe anche averne per dire no e la sensazione è che Nzola sia più che orientato a declinare la chiamata dell’Angola per giocare con la Fiorentina la Supercoppa in programma tra il 18 e il 22 gennaio prossimi.