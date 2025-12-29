A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sull'atmosfera che si respira a Firenze in questi giorni.

Viola Park come I Gigli

“Quando si entra al Viola Park sembra di andare ai Gigli inveve che a un centro sportivo. Se vai a Trigoria respiri calcio, se vai a Milanello idem. Il Viola Park è bellissimo ma non c'è nessuno. E' come andare a Santo Spirito a respirare Firenze oppure a Novoli”.

L'opinione su Vanoli

“Vanoli è sempre stata una persona seria che crede in quello che fa. Ha avuto un percorso formativo importante. Pensavo fosse la persona giusta, ma adesso ci si rende conto che ha commesso errori anche lui. Più che tecnici di comunicazione. Questo ha minato la sua credibilità all'interno dello spogliatoio. Prima della partita di Udine aveva detto: ”Adesso ho capito su chi posso contare". Ma porca put***a, ci ha messo un mese e mezzo per capirlo?".