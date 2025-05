Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato in merito del finale di stagione della Fiorentina, con una qualificazione in Europa in bilico con due strade ancora aperte, ma in netta salita. Queste le sue parole a Radio Sportiva:

"La Fiorentina ha davanti a se due strade per conquistare l'Europa, direi Europa League a questo punto. La prima è la Conference: serve una piccola impresa con il Betis e poi, nel caso, c'è un Mortirolo da fare bendati in finale contro il Chelsea. In campionato serve un'altra piccola impresa: 9 punti in tre partite. Non impossibile ma dura, perché già contro il Venezia sarà difficile. Poi lo scontro diretto contro il Bologna e infine l'Udinese. Però considero la strada del campionato più fattibile, anche se entrare in Europa vincendo un trofeo è nettamente più affascinante".