Marco Bucciantini, noto giornalista tifoso gigliato, è passato in diretta a Radio Bruno Toscana dove ha parlato ovviamente della finale raggiunta dalla Fiorentina di Italiano:

“Kouame è l'ideale per questa squadra”

“Kouame è il tipo di giocatore che più gioca meglio sta. Questa squadra ha bisogno di calciatori che diano senso alla squadra, anche se raramente tutti i nostri attaccanti hanno giocato bene nella stessa partita. Abbiamo bisogno del miglior Gonzalez per questo finale di stagione”.

“Italiano ieri ha portato in campo la mentalità giusta”

“Italiano? Si confonde spesso la critica con la polemica, invece serve un'analisi, volta volta, di quello che succede, con maggiore consapevolezza. La mentalità giusta ieri è stata quella di saper rimontare l'avversario senza farsi prendere dalla paura come era successo in altre occasioni. A me piace tanto l'idea di una squadra che va così all'attacco, e non è vero che difende male. La Fiorentina, secondo me, difende molto meglio rispetto a squadre che si chiudono tutte davanti alla propria porta”.