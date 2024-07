In difesa serve un nuovo titolare per accontentare Palladino. Il nome arriva da Udine, ma la concorrenza è folta

Come ha annunciato Palladino durante la sua presentazione alla stampa, la sua nuova Fiorentina ripartirà dal 3-4-3, modulo che impone l'acquisto di nuove pedine per la difesa. Come riporta La Nazione, un nome da tenere in considerazione è quello di Jaka Bijol dell'Udinese.

Reduce da un buon campionato e un ottimo Europeo con la sua Slovenia, il difensore bianconero non costa meno di 15 milioni. Una cifra non da poco, ma che servirà per battere la concorrenza di club inglesi, Bologna, Napoli e Lazio.

In quel reparto serve un innesto importante da utilizzare come braccetto di sinistra. Serve un titolare che convinca, il nome sembra essere quello giusto per i viola.