Graziani: "La Fiorentina non retrocederà, ha una rosa da sesto posto. Sabato ho visto tanta determinazione"

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato in diretta a Radio Sportiva il momento della Fiorentina e le sensazioni post-Juventus.

Sulla partita

“La Fiorentina ha dei valori, ne sono convinto, specialmente dopo aver visto la partita contro la Juventus. Sabato ho visto una Fiorentina che ha lottato con impegno e determinazione”.

Sulla Serie B

“Retrocessione? Questa squadra è stata costruita per arrivare tra le prime 6, 7 squadre del campionato. Il mercato estivo mi era anche piaciuto, poi logicamente oggi il campo mi smentisce, la realtà è questa e bisogna guardarla in faccia. Ma la Fiorentina non retrocederà”.