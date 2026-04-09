Martinelli, anche i dati lo confermano: c'è il talento viola nella lista dei portieri più 'solidi' di Serie B
Prima esperienza lontano da Firenze per Tommaso Martinelli, che sta difendendo con valore i pali della Sampdoria, con la squadra blucerchiata che - pur a fronte di un campionato non brillante - sta facendo moltissimo affidamento sul portiere di proprietà della Fiorentina. E anche i dati ne dimostrano l'importanza.
La classifica dei clean sheet
Si parla infatti di portieri che hanno collezionato il maggior numero di reti inviolate in questo campionato di Serie B: al comando, con margine, c'è Joronen del Palermo che in 16 occasioni su 32 (50%) non ha subito alcun gol. Per quanto riguarda i portieri con lo stesso minutaggio, poi, arriva Chichizola del Modena (14/32, 43.8%), seguito da Thiam del Monza e Stankovic del Venezia a pari merito (13/32, 39.4%). E Martinelli?
I numeri di Martinelli
Ebbene, il portiere viola ha collezionato solo 11 presenze, essendo arrivato a gennaio e avendo anche dovuto guardare i compagni dalla panchina per un piccolo periodo di stop. Nonostante ciò, Martinelli ha tenuto la rete inviolata 5 volte su 11, ottenendo quindi un'impressionante percentuale del 45.5% che lo piazzerebbe al secondo posto complessivo. Niente male, per la sua prima esperienza (continuativa) tra i professionisti.