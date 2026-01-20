Ai canali ufficiali della Fiorentina, Jack Harrison ha parlato del suo arrivo a Firenze, del presidente Rocco Commisso e ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola.

Le parole di Harrison

“Sono entusiasta. Il Viola Park è un posto bellissimo e non vedo l'ora di iniziare. Per me è un'esperienza nuova, ma ho la mente aperta e sono emozionato di essere qui. Per me è la prima volta a Firenze, ho sentito che è un posto bellissimo, storico. Se avete qualche suggerimento… Vanoli sembra davvero un brav'uomo, l'ho incontrato brevemente. Qui tutti sembrano essere gentili, accoglienti e disponibili".

Sulla scomparsa di Commisso

"La perdita di Commisso è triste, faccio le mie condoglianze alla famiglia. Qui ha creato qualcosa di bellissimo che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi. Si vede quanto ha fatto per la Fiorentina e sono emozionato di essere qui anche per questo.

Un messaggio per i tifosi

“Forza viola! Lavorerò sul mio italiano. Sono pronto a immergermi nella cultura e in tutto quello che rappresenta questo club. Voglio dare tutto quello che posso. Speriamo di tornare presto a vincere e risalire la classifica”