Nicoletti: "Non mi priverei assolutamente di Kean. La Fiorentina è già riuscita a cedere più di dieci giocatori"

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che si è espresso sul possibile futuro di Moise Kean toccando anche altre tematiche di casa Fiorentina.

‘Lavorerei su Kean, non facile sostituirlo'

“Con Kean servono tutte le cautele del caso, non è facile individuare attaccanti che segnano. A me interessa sempre più arriva di chi va via, sicuramente. Vedo già un atteggiamento e una mentalità diversi nei calciatori che erano già alla Fiorentina, e non mi priverei assolutamente di Kean. Se poi Paratici ci sorprende… ma lavorerei sul ragazzo cercando di ritrovarlo nella sua prima versione vista a Firenze”.

‘Rosa di 20-21 giocatori, la Fiorentina ha già ceduto…’

“Sono riusciti a far partire già più di una 10ina di giocatori, tra giovani e meno. Il percorso di alleggerimento andrà avanti e il grosso partirà verso la fine del mercato per ragioni di stipendi in meno da pagare. Servono esterni d’attacco che vedono la porta e vadano in doppia cifra, almeno. La rosa sarà composta da 20/21 giocatori, per gestire anche la Coppa Italia, e integrata da qualche giovane”.