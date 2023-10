Da ex difensore della Fiorentina, un deluso e amareggiato Lorenzo Amoruso a Radio Bruno analizza la sconfitta viola all'Olimpico, concentrandosi a 360 gradi sul reparto arretrato gigliato e proiettandosi poi alla sfida con la Juventus.

Parla così Amoruso: “Certi errori vanno fatti vedere e devono essere analizzati, è una costante, sia per quanto riguarda sia Milenkovic che Quarta. Milenkovic anche ieri nel finale di primo tempo sbagliava appoggi facilissimi, si è fatto mangiare in testa da uno che è la metà di lui nell'occasione del rigore. Il difensore si deve fare rispettare. La cattiveria calcistica deve servire. Anche col Cukaricki abbiamo concesso inizialmente due palle agli avversari. La Fiorentina crea sempre varie palle gol per gli avversari, regalando occasioni da gol”.

Quindi l'ex difensore viola ha aggiunto: “Questa estate durante il calciomercato non si è parlato a vanvera della mancanza di un difensore di caratura internazionale. Gli errori difensivi ci stanno costando caro, mettere in discussione l’allenatore è una cavolata, la squadra anche ieri ha fatto una bella partita e ha perso per un errore di un singolo. Ad un certo punto ho pensato anche che potessimo farcela a vincere. Se però tutte le volte si commettono questi errori…l’allenatore ha quei difensori a disposizione, può ruotarli quanto vuole, ma esistono le categorie, più di questo certi calciatori non possono dare. Nella mia vita da calciatore ho commesso tanti errori, ma mai gli stessi. Cercavo sempre di correggere gli sbagli”.

“La Juventus non verrà a fare la partita a Firenze, la squadra di Allegri gioca in contropiede e concede poco. Noi sistematicamente concediamo invece tanto in difesa, questo fa pensare che sarà una sfida complicata. È chiaro che la Fiorentina troverà stimoli e sarebbe un peccato non ripartire dopo le belle sensazioni prima della sosta. Per stile di gioco forse la Juve è il peggior avversario da affrontare in questo momento, però, in virtù delle sue caratteristiche".