Una squadra che non riesce a trovare continuità e con il problema del gol. Alessandro Diamanti a Radio Serie A analizza la situazione di casa Fiorentina toccando varie corde.

Ecco cosa ha detto l’ex fantasista che ha indossato anche la maglia viola: “La partita non è stata particolarmente scoppiettante, nel primo tempo poca roba, la Lazio un po’ meglio nel secondo tempo. Mi dispiace per la Fiorentina, i viola non riescono mai a trovare la formula della continuità. In Toscana si dice ‘va a Roma non vede il Papa’. Al momento vedo più continua l’Atalanta della Fiorentina, perché i bergamaschi stanno insieme da tanti anni, hanno una strategia molto chiara e giocatori giusti”.

Poi Diamanti ha aggiunto: “Penso che la Fiorentina debba migliorare negli ultimi 20-30 metri. Non ha forse i giocatori adatti per sferzare il colpo finale. Penso a Ikone, che ormai è da due/tre anni a Firenze ma non fa mai la differenza, eppure è un giocatore che avrebbe le qualità per farla, tuttavia non ti fa mai vincere una partita, a differenza di Nico Gonzalez”.

Infine conclude: “La punta a Firenze, è sempre stata un pallino mancante, dopo Toni e Gilardino. Vlahovic è stato venduto subito, ai miei tempi con Mario Gomez ci furono grandi aspettative poi insomma…nì”.