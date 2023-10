Una doppia assenza in più da gestire per Italiano: Quarta e Bonaventura ringraziano

Ha entusiasmato anche Spalletti l'ottimo avvio di stagione di Jack Bonaventura, in continuità comunque con le due annate precedenti. Il classe ‘89 è tornato in Nazionale a 34 anni per il doppio impegno con Malta e Inghilterra, cruciale per la qualificazione a Euro 2024. Oltre a lui però tornerà a rappresentare il suo paese anche Martinez Quarta, insieme a Gonzalez e Beltran tra i convocati di Scaloni nell’Argentina. Due calciatori in più che lasciano Firenze durante la sosta quindi e due assenze in più da gestire per Italiano.