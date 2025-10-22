Il Rapid Vienna perde anche il suo attaccante principale
Il Rapid Vienna non solo è in crisi di risultati (come la Fiorentina del resto) ma si ritrova anche a perdere pedine in vista della partita di Conference League contro i viola.
Senza Mbuyi
Gli austriaci dovranno fare a meno per questa gara, ma anche per diverse settimane di Claudy Mbuyi, attaccante principale della squadra, che ha subito un infortunio muscolare nelle fasi finali della partita di campionato contro il LASK.
Giornata nera
Una giornata particolarmente sfortunata per l'attaccante del Rapid, che ha anche fallito un calcio di rigore nella sconfitta casalinga della sua squadra, che ha perso col punteggio di 0-2.
