Bruni: "Tifosi della Fiorentina lasciati liberi di cacciare. Una vicenda scandalosa"

Il consigliere comunale di Pisa, Enrico Bruni (PD), ha voluto puntare il dito sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi calcistici. In particolare all'esponente del centrosinistra non è andato giù il fatto che, a detta sua, ci sia stato troppo lassismo nei confronti dei tifosi della Fiorentina.

“Prima i romani, ora i fiorentini”

“Prima abbiamo assistito allo scandalo degli ultrà della Roma che arrivano fino sotto la Torre - ha detto - con saluti romani e minacce rivolte non solo ai tifosi, ma ai cittadini stessi. Oggi (ieri ndr) ci ritroviamo davanti a un’altra vicenda scandalosa: a due passi da Porta a Lucca, a ridosso dei quartieri di Pratale e Don Bosco, un folto gruppo di ultrà della Fiorentina si è messo a urlare “Pisa merda” e a cercare rissa in una sorta di caccia all’uomo al grido di “dove sono i nostri nemici?”. Tutto questo *nell’apparente* assenza di un’adeguata presenza delle forze dell’ordine”.

“I pisani vanno maggiormente tutelati”

E poi: “Sembra che chi sta amministrando questa città non sia ancora riuscito a garantire una gestione all’altezza di queste situazioni. Va tutelata la sicurezza dei tifosi pisani, delle cittadine e dei cittadini, perché lo sport deve unire e non diventare il pretesto per portare violenza nelle nostre strade. Pisa e i pisani meritano rispetto e sicurezza".