Graziani: "La Fiorentina prende gol banali, la fase difensiva viola grida vendetta. C'è sinceramente da essere preoccupati"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva della squadra viola e della rincorsa alla salvezza.

Le parole di Graziani

“Non è la prima volta che la Fiorentina concede troppo. In difesa stanno facendo errori su errori, prendono gol banali. A Napoli hanno preso un gol su rinvio di Meret. Vergara era a metà campo. La fase difensiva viola grida vendetta, soprattutto per la vittoria del Lecce che è dura da digerire".

Fiducia, ma non troppo

"C'è da essere preoccupati. E poi sono già varie volte che la Fiorentina butta alle ortiche punti a fine partita. La Fiorentina non è né fortunata né brava a tenere i risultati. Sono fiducioso, ma deve dare una svolta”.