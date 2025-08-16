L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha riportato alcune evoluzioni circa la possibile trattativa fra Fiorentina e Atalanta per Robin Gosens.

L'Atalanta, alla ricerca di un esterno a tutta fascia, ha offerto alla Fiorentina 12 milioni per riportare a Bergamo il tedesco. La Fiorentina però ha fatto capire di non essere interessata ad accettare l'offerta. Non solo, come riporta Ceccarini, la squadra viola ha ribadito l'incedibilità di Gosens, anche di fronte a nuove e più ricche offerte.

"Gosens non si muove - scrive l'esperto di mercato - La Fiorentina ha deciso che non prenderà in considerazione offerte per l'esterno tedesco".