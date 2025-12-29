Non c'è solo la Fiorentina su McKennie: forte tentazione dagli States. Paratici lo conosce, ma il nodo dell'ingaggio...

Quello di McKennie è un nome tornato caldo anche in ottica Fiorentina: profilo spesso accostato alla Viola quando si parla di innesti dal mercato, l'imminente arrivo di Paratici (che conosce il giocatore) ha riacceso le voci.

Back home

Eppure, riporta Matteo Moretto, c'è un'opzione più allettante per il giocatore della Juventus. Infatti, a seguito di un rinnovo contrattuale mai andato in porto, lo statunitense si sta guardando intorno e potrebbe aver trovato la sua destinazione preferita: c'è l'opzione di un ritorno in patria, con l'MLS che spinge per averlo a parametro zero a fine stagione. La Fiorentina, comunque, segue i risvolti della trattativa.

Tanta duttilità, a caro prezzo

Anche quest'anno, McKennie si è riconfermato un jolly duttile per le gerarchie di Spalletti, che dal suo insediamento gli ha dato molto minutaggio in varie parti del campo. Una dote, la sua, che farebbe molto comodo anche alla Fiorentina: tuttavia, c'è da tener conto di un ingaggio pesante da 3mln netti a stagione.