I convocati della Fiorentina: quattro assenze ed un ritorno importante. Vanoli con un'opzione in più a centrocampo
La Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati in vista dell' importantissimo match di oggi pomeriggio contro il Verona.
Quattro assenze ed un ritorno importante
Contro il Verona Paolo Vanoli potrà contare su Nicolò Fagioli, che torna dopo il forfait in Conference. Continua a non essere disponibile Fazzini, così come Gosens che ormai da più di un mese non mette piede in campo. Continua a mancare anche Sabiri. Il marocchino, dopo l'ingresso contro il Bologna quasi due mesi fa, è sparito dai radar viola. Manca ovviamente anche Tariq Lamptey, alle prese con un brutto infortunio al ginocchio.
I convocati
Ecco la lista pubblicata dalla Fiorentina: COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David (P), DZEKO Edin, FAGIOLI Nicolò, FORTINI Niccolò, GUDMUNDSSON Albert, KEAN Moise Bioty, KOUAME Kouakou Christian Michael, KOUADIO Eddy Nda Konan, LEZZERINI Luca (P), MANDRAGORA Rolando, MARÍ VILLAR Pablo, MARTINELLI Tommaso (P), NICOLUSSI CAVIGLIA Hans, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PICCOLI Roberto, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, SOHM Simon Salomon Junior, VITI Mattia.