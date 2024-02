La Gazzetta dello Sport: Italiano sa come ripartire

Su La Gazzetta dello Sport di oggi viene fatta un'analisi su due squadre in difficoltà: Fiorentina e Lazio.

Pagina 18

Il titolo principale è: “Giochisti che fatica”. In particolare sulla squadra viola leggiamo: “Fiorentina incubo 2024 ma Italiano sa come ripartire”. E ancora: “Nessuna vittoria nel nuovo anno, però i risultati non sono arrivati soprattutto per gravi errori individuali”.

Dal quarto all'ottavo posto

Articolo che inizia così: “La Fiorentina è in crisi? Certo, dicono i numeri: nessuna vittoria nel 2024; il quarto posto di fine 2023 è diventato l’ottavo di oggi con un distacco di cinque punti dal piazzamento Champions; in Supercoppa contro il Napoli è arrivata una brutta figura”.