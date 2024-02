Fiorentina sbilanciata? No davvero, molti gol presi in superiorità numerica. Con Italiano è cresciuta la squadra ma i giocatori...

La Fiorentina subisce parecchi gol non tanto perché è sbilanciata in avanti. In realtà molte reti arrivano in condizioni di superiorità numerica e questo deve far riflettere Italiano e i suoi giocatori. Un'analisi approfondita quella fatta stamani da La Gazzetta dello Sport.

Con Italiano è cresciuta molto di più la squadra, ma i giocatori…

Sul quotidiano sportivo si legge anche che in area le marcature sono troppo leggere e certi dettagli fanno la differenza. Sotto la gestione di Italiano, giunto al terzo anno sulla panchina viola, è cresciuta molto di più la squadra nel suo complesso che i giocatori.

Il doppio impegno aiutava a non staccare la spina

Nella prima parte di questa stagione le cose sono andate bene, come se il doppio impegno aiutasse a non staccare la spina. Adesso il tempo degli errori è finito e sarebbe un peccato sprecare il buon lavoro fatto fino al 30 dicembre.