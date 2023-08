Tra Rapid Vienna e Debrecen vince una grande noia. In arrivo una sfida apertissima per conoscere l'avversario della Fiorentina in Conference

È da poco terminata la gara di andata del terzo turno preliminare di Conference League che interessa da vicinissimo alla Fiorentina, quella tra Rapid Vienna e Debrecen, da cui scaturirà l'avversario della squadra viola nel decisivo Playoff. In terra austriaca è finita 0-0 dopo 96' di gioco molto poco scoppiettanti.

Gara assai povera di occasioni, in cui il favorito Rapid non è riuscito a scardinare la difesa di mister Blagojevic benchè si sia reso maggiormente pericoloso. Ben 4 ammoniti tra le fila dei padroni di casa, ma pochissimo altro da segnalare dall'Allianz Stadion di Vienna.

Appuntamento tra una settimana in Ungheria, e sarà tutto apertissimo per conoscere chi sfiderà la squadra di Italiano per un posto ai gironi della prossima Conference League.