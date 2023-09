Prima parte di visite mediche già svolte da Amrabat a Pisa. Adesso il volo per il Regno Unito

Ci siamo. Sofyan Amrabat è finalmente pronto a lasciare la Fiorentina. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista marocchino ha già svolto una prima parte di visite mediche.

Più precisamente, i test atletici si sono svolti in forma privata a Pisa, prima di prendere un volo charter che lo porterà direttamente a Manchester, sponda United. La società viola incasserà circa 10 milioni di euro per il prestito, mentre al suo posto dovrebbe essere ingaggiato Maxime Lopez dal Sassuolo. Ore caldissime per queste due trattative.