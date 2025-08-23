Sta per iniziare la Serie A col turno delle 18.30, che vedrà due partite, tra cui la sfida del Marassi tra Genoa e Lecce che, in contemporanea a Sassuolo-Napoli, aprirà la prima giornata di campionato. Con esse, naturalmente, sono arrivate anche le prime formazioni ufficiali della stagione.

Di Francesco punta su Camarda dal 1' minuto, mentre non sembra aver convinto il suo allenatore Sottil: l'esterno di proprietà della Fiorentina partirà guardando i suoi dalla panchina, dopo essersi unito al Lecce in prestito secco. Per lui zero minuti anche nella prima partita ufficiale dei salentini, vinta per 2-0 in Coppa Italia contro la Juve Stabia: non il migliore inizio per la sua carriera in Puglia.