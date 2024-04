E' da poco terminato il match salvezza fra Lecce e Empoli, valido per la 32° giornata di Serie A. Una partita che aveva visto inizialmente in vantaggio i toscani, con una rete di Cerri, annullata poi dal VAR.

Sansone regala tre punti pesantissimi al Lecce

La squadra di Nicola, però, non è riuscita a trovare più la porta, anche per merito di un grande Falcone su un quasi autogol di Pongracic. E così al novantesimo, la squadra di casa l'ha sbloccata con il più facile dei gol a porta vuota di Sansone, facilmente assistito da Piccoli. La squadra toscana ha protestato animatamente per un possibile fallo sullo sviluppo dell'azione, ma il giudice di campo ha ritenuto tutto regolare. Nel finale, poco prima del gol-vittoria, è entrato anche Venuti; mentre nell'Empoli hanno giocato sia Maleh che Zurkowski.

L'Empoli resta in zona calda

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Milan 68, Juventus 62, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 49, Napoli 48, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 30, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita da recuperare