Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sul campionato di Serie A, facendo un pronostico sulla griglia d'arrivo.

Il pronostico di Impallomeni

“Per la quantità che ha fatto e la qualità, il Napoli è davanti a tutti. Dietro io metterei la Juventus. Poi la Fiorentina, che si è fatta apprezzare, ma c'è tanto ornamento”.

E sulla Fiorentina

"Non vedo tutto questo mercato con tanta ciccia, poca sostanza. Poi magari Pioli farà i miracoli, però anche lì mi sorprenderei".