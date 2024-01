Per un Nico Gonzalez che recupera, c'è un suo compagno che rischia di saltare l'appuntamento contro l'Inter

Negli scorsi giorni sono arrivate buone notizie dai lungodegenti viola, con Nico Gonzalez e Dodo che sono tornati a lavorare in gruppo. E se per il brasiliano servirà ancora tempo, l'argentino dovrebbe tornare tra i convocati in vista del match contro l'Inter.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, a rischiare la convocazione sarebbe il secondo portiere della Fiorentina Oliver Christensen, che durante gli ultimi allenamenti ha svolto un lavoro differenziato. Non sono chiare le sue condizioni fisiche e oggi pomeriggio, al ritorno in campo al Viola Park, si capirà meglio se domenica sera potrà essere o meno a disposizione di Italiano.