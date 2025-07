I lavori al Franchi proseguono senza sosta, ma sul nuovo parcheggio da tremila posti tutto tace

Nei giorni in cui si esulta per i lavori di completamento del Franchi foraggiati col ritorno a disposizione di 55 milioni di euro, resta ancora il mistero attorno alla realizzazione di un parcheggio da 3 mila posti da realizzare lungo via Campo d’Arrigo a Campo di Marte. Una necessità per i tifosi, ma anche per chi vive e lavora nel quartiere.

Le parole del presidente del quartiere

Sulla questione si è espresso anche il presidente del Q2 Michele Pierguidi: “Giusto far procedere spediti i lavori per lo stadio - spiega - altrettanto importanti saranno i lavori del parcheggio da 3 mila posti e della tramvia per Rovezzano. Opere che andranno a risolvere i problemi di parcheggio selvaggio durante le partite al Franchi e le manifestazioni al Mandela”.

I dubbi sul nuovo parcheggio

Ma i dubbi restano anche perché l'area individuata per divenire parcheggio è ad oggi utilizzata per i lavori sotterranei dell'alta velocità. Dal Comune spiegano che “al tavolo aperto per la discussione delle opere complementari al passante dell’alta velocità c’è anche il parcheggio”. Da Ferrovie precisano però che “siamo ancora in una fase interlocutoria”. Intanto residenti e tifosi attendono da anni soluzioni concrete. Lo riporta il Corriere Fiorentino.