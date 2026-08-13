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Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson titolare, Mastantuono invece...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

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In apertura c'è: “Pellegrino a Firenze”. Sottotitolo: “L’argentino atteso per visite e firma Preso a titolo definitivo”. In taglio basso sullo stadio: “La capienza del Franchi resta a 22.000”. 

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Ancora merctato: “Per Dodo cessione o rinnovo La Fiorentina deve sfoltire il reparto dei terzini. Il Torino insiste per Fortini”. Sulla formazione di coppa: “Gud titolare Mastantuono a gara in corso”. 

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