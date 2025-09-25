Europa League, il Bologna esce da Villa Park (ancora) a secco e con rimpianti. Farioli vince all'ultimo minuto
Si sono da poco conclusi tutti gli appuntamenti di questo giovedì di Europa League. L'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano inciampa ancora a Villa Park: dopo la sconfitta dell'anno scorso in Champions, anche quest'anno il Bologna perde in casa dell'Aston Villa, stavolta 1-0 (ancora una volta gol di McGinn). I rossoblù possono portarsi dietro qualche rimpianto, soprattutto per la traversa di Castro e per il finale di gara, nonostante Skorupski pari anche un rigore a Watkins e la squadra debba soffrire a lungo gli attacchi avversari.
La serata di Europa League. Perde il Bologna, sorride Farioli
Il tecnico fiorentino Francesco Farioli, invece, esplode di felicità soltanto all'ultimo minuto. Dopo una gara estremamente sofferta per il suo Porto, in casa del Salisburgo, William Gomes fa esplodere di gioia i Dragoes al 93esimo minuto. Parlando di ex viola, peraltro, Alban Lafont fa tremare il suo Panathinaikos con un'uscita tutt'altro che brillante. Poco male per i greci, che vincono nettamente 4-1 in casa dello Young Boys. Altri risultati: Go Ahead Eagles-FCSB 0-1, Lille-Brann 2-1, Utrecht-Lione 0-1, Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-1, Rangers-Genk 0-1, Stoccarda-Celta Vigo 2-1.