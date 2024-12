Biraghi tra Napoli e la Turchia. E per Parisi occhio all'offerta del Como. Ma poi sul mercato...

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, oltre a Lucas Martinez Quarta sarà capitan Biraghi il prossimo a partire in casa Fiorentina. Il giocatore si guarda intorno e dalla Turchia continua a essere il Fenerbahce di Mourinho uno dei club più interessati, mentre la pista che porta al Napoli resta la gettonata.

C'è poi un'offerta che potrebbe arrivare anche per l'altro interprete di sinistra che è Parisi. Dal Viola Park non arrivano grandi conferme sulla volontà di cedere l’ex Empoli, ma le voci raccontano di un’offerta in arrivo dal Como per una cessione a titolo definitivo. In caso di cessione, la cifra aumenterà le disponibilità economiche da reinvestire nella finestra invernale, con la Fiorentina che a quel punto dovrà intervenire anche sulla sinistra.