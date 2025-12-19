L'avventura di Biraghi a Torino dura un anno: Petrachi mette alla porta l'ex capitano viola

Ormai è quasi un anno che Cristiano Biraghi ha lasciato la Fiorentina, scegliendo il Torino. Dopo sei mesi in cui ha partecipato con continuità alla ausa granata, ora l'ex capitano viola sembra sempre più fuori dai piani di mister Marco Baroni.

Biraghi, già finita l'avventura a Torino?

Insomma, da ormai mesi Biraghi occupa costantemente un posto in panchina senza trovare spazio. Il suo contratto scade nel 2027, ma il suo addio sembra imminente. E potrebbe concretamente arrivare già nella sessione di gennaio.

Probabile l'addio a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Petrachi avrebbe già simbolicamente accompagnato alla porta Biraghi, escludendolo dal progetto Torino. Ha già parlato di mercato di riparazione, escludendo calciatori poco propensi al 3-5-2 di Baroni.