La gara speciale di Favasuli: ad un passo da sfiorare la prima squadra in viola per poi divenire una risorsa di Allegri

Sarà un ritorno particolare al ‘Franchi’ per Costantino Favasuli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e arrivato a sfiorare il salto in prima squadra. La sua esperienza in viola si era conclusa con il trasferimento al Catanzaro, una scelta che sembrava ormai alle spalle e senza particolari rimpianti.

Sta convincendo con la sua nuova maglia

Oggi, però, il classe 2004 si ritrova dall’altra parte, con la maglia del Napoli. Nelle ultime settimane Favasuli ha guadagnato spazio e consensi grazie a prestazioni convincenti, soprattutto contro Arsenal e Bologna, mettendo in mostra personalità e qualità. Un percorso che lo ha riportato sotto i riflettori dopo gli anni trascorsi a Firenze.

Per lui è una gara speciale

Come precisato da La Nazione contro la Fiorentina dovrebbe partire dalla panchina, ma Allegri potrebbe affidarsi a lui nella ripresa per aumentare il ritmo sulla fascia. Per Favasuli sarà dunque una sfida speciale: tornare in un ambiente che ha rappresentato una parte importante della sua crescita, questa volta da avversario e con l’obiettivo di lasciare il segno.