​​

header logo

Cecchi: "Vanoli? Farsi condizionare dalla piazza è sbagliato, ma anche andarle contro in maniera netta"

Redazione /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, dicendo la sua sul futuro della squadra viola e di alcuni singoli nella rosa di Vanoli

Sulla gara contro la Roma

“Stasera contro la Roma mi aspetto una Fiorentina senza pensieri, ma sinceramente ho brutti presagi. I giallorossi hanno più stimoli, anche se per vedere i viola in B deve succedere l'impensabile”. 

Su Vanoli

Vanoli va ringraziato, ma credo sia giusto cambiare. Il dissenso è talmente alto che rischieresti di annebbiare il processo di ricostruzione nel caso tu lo confermassi. Frasi condizionare dalla piazza non è giusto, ma nemmeno andargli contro in maniera così massiccia. Se stasera Vanoli non fa giocare Braschi è inutile continuare a fare drammi. Grosso ha fatto bene, preferisco lui a Vanoli". 

Sui singoli

"La stagione non permette di fare grandi analisi, ma solo Parisi e Fagioli hanno migliorato il rendimento. Gudmundsson? Me ne potrei privare. Lo stesso con Kean, anche se non so quante pretendenti abbia". 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti