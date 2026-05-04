Cecchi: "Vanoli? Farsi condizionare dalla piazza è sbagliato, ma anche andarle contro in maniera netta"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, dicendo la sua sul futuro della squadra viola e di alcuni singoli nella rosa di Vanoli.

Sulla gara contro la Roma

“Stasera contro la Roma mi aspetto una Fiorentina senza pensieri, ma sinceramente ho brutti presagi. I giallorossi hanno più stimoli, anche se per vedere i viola in B deve succedere l'impensabile”.

Su Vanoli

“Vanoli va ringraziato, ma credo sia giusto cambiare. Il dissenso è talmente alto che rischieresti di annebbiare il processo di ricostruzione nel caso tu lo confermassi. Frasi condizionare dalla piazza non è giusto, ma nemmeno andargli contro in maniera così massiccia. Se stasera Vanoli non fa giocare Braschi è inutile continuare a fare drammi. Grosso ha fatto bene, preferisco lui a Vanoli".

Sui singoli

"La stagione non permette di fare grandi analisi, ma solo Parisi e Fagioli hanno migliorato il rendimento. Gudmundsson? Me ne potrei privare. Lo stesso con Kean, anche se non so quante pretendenti abbia".