Amoruso: "A me piacerebbe Cuesta per la panchina della Fiorentina. Impossibile puntare subito in alto il prossimo anno"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a RTV38 di vari temi legati alla Fiorentina, da Kean all'allenatore.

Su Kean

“A quanto mi hanno detto, questa tibia faceva male già ai tempi della Juventus. Lui però non ha mai voluto operarsi e adesso bisogna capire cosa fare. Se resta ci sarà da intervenire, mentre se viene ceduto non sarà un problema nostro. Kean potrebbe aver già finito il campionato, ma non pensate ci sia tanto mercato per lui”.

Sul nuovo tecnico

“A me piace Cuesta del Parma. Non lo conoscevo e non mi aspettavo facesse questo lavoro. Ha una squadra modesta, ma con un calcio lineare l'ha salvata molto bene. Lo vedrei bene alla Fiorentina”.

Su Paratici

“Servirà fare un lavoro immenso in uscita. Tornano tanti giocatori dai prestiti, molti con un ingaggio pesante. Poi devi pensare a rafforzare questo gruppo. Non si può pensare di puntare subito alla Champions”.