La probabile formazione del Parma: Cuesta senza una sua colonna in mezzo al campo, al suo posto l'ex Fiorentina di turno
Nicolussi Caviglia. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Parma torna al Franchi in piena zona salvezza, contro una Fiorentina che invece è ancora immischiata nelle parti calde della classifica.
Le scelte
Cuesta deve fare a meno di uno dei suoi pilastri a centrocampo come Bernabé, e al suo posto si scalda l'ex Fiorentina Nicolussi Caviglia, che fino ad ora non ha trovato molto spazio. Alcune assenze anche in difesa.
La probabile formazione
La probabile formazione del Parma (4-3-3): Corvi, Delprato, Troilo, Circati, Valeri, Nicolussi Caviglia, Keita, Ordonez, Strefezza, Pellegrino, Oristanio.
💬 Commenti (2)