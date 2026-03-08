​​

La probabile formazione del Parma: Cuesta senza una sua colonna in mezzo al campo, al suo posto l'ex Fiorentina di turno

Redazione /
Nicolussi Caviglia
Nicolussi Caviglia. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il Parma torna al Franchi in piena zona salvezza, contro una Fiorentina che invece è ancora immischiata nelle parti calde della classifica. 

Le scelte

Cuesta deve fare a meno di uno dei suoi pilastri a centrocampo come Bernabé, e al suo posto si scalda l'ex Fiorentina Nicolussi Caviglia, che fino ad ora non ha trovato molto spazio. Alcune assenze anche in difesa. 

La probabile formazione

La probabile formazione del Parma (4-3-3): Corvi, Delprato, Troilo, Circati, Valeri, Nicolussi Caviglia, Keita, Ordonez, Strefezza, Pellegrino, Oristanio. 

 

