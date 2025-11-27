Le due (graditissime) eccezioni rispetto al Vanoli-pensiero

“Non possiamo permetterci di guardare troppo lontano o di pensare a quello che potremmo fare più avanti”. Insomma in casa Fiorentina e nella testa di Paolo Vanoli si pensa solo ed esclusivamente al “qui ed ora”.

Ma ci sono due, graditissime, eccezioni a questo tipo di pensiero, rappresentate da Eddy Kouadio e Niccolò Fortini. Elementi buoni per il futuro ma anche per il presente e che stanno trovando ampio spazio in campo (specialmente il secondo).

Problemi sulle fasce

Certo, i due sono stati agevolati e non poco dai tanti problemi che ha avuto la squadra sugli esterni, in particolare gli infortuni di Dodô, ma anche e soprattutto di Gosens che ormai è fuori da diverse settimane.

Prospettive

Non solo prospetti dunque, destinati a rimanere tali sulla carta, ma giocatori effettivi che è possibile valutarli direttamente sul terreno di gioco. E su Fortini la Fiorentina ha intenzione di fare un discorso di prospettiva, anche perché la volontà del club viola è quella di rinnovargli il contratto.