L'attuale primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, è abbastanza tranchant circa la possibilità che il centrodestra possa candidare come sindaco l'ex bomber della Fiorentina, Gabriel Batistuta, alle prossime elezioni amministrative.

“Ci sono già stati calciatori candidati a sindaco, non è andata molto bene - ha detto Nardella - Conosco bene Bati, con lui abbiamo sempre parlato di calcio, mai di politica non saprei quali siano le sue opinioni. Il toto nomi non credo sia utile, penso sia importante parlare di idee, di problemi da risolvere, progetti e poi di persone”.

Le parole di Nardella sono riportate stamani da La Nazione.