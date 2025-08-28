La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli pensa al Torino e cambia qualcosa. Novità in difesa mentre a centrocampo torna Mandragora

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, in vista del ritorno del preliminare di Conference League contro il Polissya, ha reso nota quella che sarà l’undici titolare che si giocherà l’accesso alla terza competizione europea. Rispetto alla gara d’andata e alla trasferta di Cagliari il tecnico emiliano propone qualche rotazione in ogni settore del campo.

Le scelte di Pioli in vista del Polissya

A difendere la porta gigliata ci sarà il solito De Gea, che anche per questa volta è stato preferito a Martinelli. Davanti si schiera una difesa a tre composta da Pablo Marì, perno centrale, con ai suoi lati Viti e Comuzzo. Sulle fasce ci sono Parisi e Dodô, con un centrocampo composto da Fagioli e Mandragora, quest’oggi eletto capitano viola . In attacco Pioli è costretto a scelte pesanti: out Kean, squalificato, e Gudmundsson, il tecnico sceglie di mandare in campo Fazzini e Ndour dietro a Dzeko.

Questa le formazioni ufficiali delle due squadre.

Fiorentina (3-4-2): De Gea; Viti, P.Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Fagioli, Dodo; Fazzini, Ndour; Dzeko. All.: Pioli.

Polissya (4-3-3): Kudryk, Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Mykhailichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All.: Rotan