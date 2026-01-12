Corriere Fiorentino: Assalto finale a Baldanzi
“Cuore e rimpianti” scrive il Corriere Fiorentino nella prima pagina dell'edizione odierna. Il focus è inevitabilmente alla partita contro il Milan sul quotidiano, ma spazio anche al calciomercato.
Pagine 2-3
Le prime pagine dedicate alla Fiorentina si concentrano sulla partita di ieri sera: “Diavolo di una traversa” scrive il Corriere nel titolo principale, riferendosi al senguinoso legno colpito dalla viola in pieno recupero. Nella pagina seguente un approfondimento su Comuzzo: “Gol dopo l'errore di Roma, la rivincità di Comuzzo”.
Pagina 4
Infine spazio anche al mercato sul Corriere Fiorentino, con un articolo dal titolo: “Oggi l'assalto finale a Baldanzi”.
💬 Commenti (4)