Fiorentina sotto all'intervallo, ma le ragazze viola sono ancora in partita. Manca un rosso alla Juventus

Juventus avanti all'intervallo sulla Fiorentina Femminile. Vantaggio - va ammesso - meritato da parte delle bianconere che hanno sbloccato la gara del Viola Park al 34' con l'olandese Beerensteyn. Conclusione precisa, seppur lenta, dal limite dell'area per l'1-0 parziale.

Fiorentina che era andata anche vicina alla porta con Breitner ma le Viola non sembrano poter tenere testa alle ospiti, che avevano già trovato un palo e una rete in fuorigioco. Pareggio che però potrebbe ancora arrivare.

Da segnalare, però, una mancata espulsione per gioco antisportivo (un calcio sul fondoschiena) per le avversarie, punita dal giudice di gara con una semplice ammonizione. Adesso altri 45 minuti più recupero per evitare la prima sconfitta stagionale.