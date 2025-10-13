La Gazzetta dello Sport: L'arma della disperazione

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi comincia ad analizzare la partita fra Milan e Fiorentina che andrà in scena domenica sera a San Siro.

Pagina 15

a pagina 15 la Rosea prova a pronosticare il risultato della sfida fra i viola e i rossoneri scrivendo: “Pioli a San Siro non più On fire, mentre Allegri.." e poi ancora "La Fiorentina a San Siro potrebbe usare l'arma della disperazione”

Pagine 18-19

Prosegue entrando più nel dettaglio l'analisi della Gazzetta, che a pagina 18 intitola: “I rebus di Allegri e Pioli”. Da entrambe le parti gli assenti per infortunio potrebbero non essere pochi: “Dodo e le fasce Ko. Senza Fazzini c'è Gud. E poi l'attaccante…”. In taglio basso invece la rosea dedica un articolo a Dzeko: “Un momento no, con la Bosnia in panchina”.