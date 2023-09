Turno dolceamaro per le giovanili della Fiorentina: under 18 k.o a Cagliari, under 17 straripante contro il Lecce

Weekend dolceamaro per le giovanili della Fiorentina. In attesa che comincino i campionati under 16 e under 15 (24 settembre), nel weekend sono scese in campo under 18 e under 17.

Negativo il debutto degli under 18 di mister Papalato, sconfitti 2-1 in quel di Cagliari. Per i viola il gol è stato segnato da Bertolini su calcio di rigore. Decisamente meglio invece gli under 17 di Capparella, che hanno travolto 4-0 il Lecce con le reti di Angiolini, Sanogo, Evangelista e Arcadipane.